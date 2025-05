Elden Ring-patch hint op komst raytracing en bevat verwijzingen naar nieuwe maps

Elden Ring-update 1.07 bevat onder meer verborgen opties voor raytracing. Dat ontdekte een dataminer, die zijn bevindingen op Twitter deelt. De update lijkt ook verwijzingen naar nieuwe gebieden te bevatten, mogelijk voor toekomstige dlc.

Dataminer Lance McDonald meldt op Twitter dat de code van Elden Ring na update 1.7 strings bevat die gerelateerd zijn aan raytracingopties. McDonald meldde later dat hij de optie wist in te schakelen in het instellingenmenu van het spel door een kleine wijziging in de executable door te voeren. De rendertechniek functioneert momenteel nog niet. De toevoeging van raytracingopties doet echter vermoeden dat ontwikkelaar FromSoftware deze feature op termijn wil toevoegen aan Elden Ring.

I was able to enable Ray Tracing in the latest Elden Ring update with a small patch to the executable. However it seems to be completely broken for now, I assume some shaders missing or something. (I’m using a GeForce RTX 2070super) pic.twitter.com/bBbFWFXlqN