NOS: uitgezette Russische spionnen verzamelden informatie over chips in NL

Russische inlichtingenofficieren die in maart Nederland zijn uitgezet, verzamelden informatie over chips voor het Russische leger. Nederland en België hebben daarnaast Russische officieren uitgezet die zich bezighielden met de Russische encryptiedienst op ambassades.

Zeker twee uitgezette inlichtingenofficieren waren experts op het gebied van militaire technologie. Inlichtingenbronnen zeggen tegen de NOS ervan uit te gaan dat deze officieren in Nederland waren om informatie te verzamelen over computerchips. Deze informatie had dan weer voor het Russische leger gebruikt kunnen worden. In het artikel geeft de omroep niet aan om wat voor informatie het precies gaat en waar deze vandaan komt.

De inlichtingenofficieren werden eind maart door Nederland uitgezet, na de Russische invasie van Oekraïne. Nederlandse inlichtingendiensten wisten al decennia dat Russische inlichtingenofficieren in werkelijkheid spionnen waren, maar gedoogde ze omdat een uitzetting waarschijnlijk zou betekenen dat Nederlandse diplomaten in Rusland ook zouden worden uitgezet.

Bij het uitzetten van de in totaal zeventien inlichtingenofficieren afgelopen maart, hadden officieren die werkten aan de Russische encryptiedienst de prioriteit. Op het Russische ambassadeterrein in Den Haag hebben Russische inlichtingendiensten eigen kamers vanwaar ze versleuteld met Moskou communiceren, schrijft de omroep. Door de zes Russische encryptie-experts in Nederland uit te zetten, wilde Nederland voorkomen dat NAVO-informatie en informatie over wapenleveranties aan Oekraïne zouden worden uitgelekt aan Rusland.

Ook in België pleegden Russen technologische spionage, schrijft Belgisch dagblad De Tijd. Hier zijn eveneens meerdere inlichtingenofficieren uitgezet die de encryptiediensten van de Russische ambassade faciliteerden. De Tijd en NOS werkten samen met hun onderzoek, waarbij ze spraken met huidige en voormalige inlichtingenbronnen, diplomatieke bronnen en vertrouwelijke documenten konden inzien.