Oud-medewerker Twitter is in Verenigde Staten veroordeeld voor spionage

Een voormalige medewerker van Twitter is door een federale rechtbank in de Verenigde Staten veroordeeld voor spionage. De man had persoonlijke gegevens van anonieme accounts die kritiek hadden op het Saoedische koningshuis gelekt naar de Saoedische overheid.

Ahmad Abouammo was een manager bij Twitter. Hij gebruikte zijn positie om de gegevens van gebruikers door te geven aan de Saoedische regering. Dit heeft hij tussen 2014 en 2015 gedaan. In ruil voor de gegevens zou hij verschillende beloningen hebben gekregen, waaronder 300.000 dollar, schrijft Bloomberg. Ook promootte hij accounts van belangrijke figuren uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Naast spionage wordt Abouammo tevens verdacht van fraude, witwassen en het vervalsen van gegevens. Wat de straf wordt, is nog niet bekend. De oud-werknemer kan tien tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Een andere verdachte in de zaak, die ook voor Twitter heeft gewerkt, is naar Saoedi-Arabië gevlucht.