Elon Musk vraagt om uitstel van rechtszaak over Twitter-overname

Elon Musk wil dat de rechtszaak over het afzien van de Twitter-overname pas volgend jaar plaatsvindt. Het sociale medium wil juist in september van dit jaar al naar de rechtszaal. Musks advocaten hebben naar eigen zeggen meer tijd nodig vanwege de complexe bewijslast.

De advocaten van Elon Musk vinden dat Twitter er onterecht op aandringt om de rechtszaak binnen twee maanden voor de rechter te brengen. Dat meldt Bloomberg. Het juridische team van Musk vraagt om uitstel zodat het meer tijd heeft voor de 'forensische beoordeling en analyse van grote hoeveelheden gegevens'.

Musk beweert dat Twitter overladen is met spam- en botaccounts, en wil daarom van de overnamedeal afzien. Het verzoek van Twitter om de rechtszaak in september te laten starten, is volgens Musk een tactische zet 'om de waarheid over spam-accounts lang genoeg te verhullen'.

Het team van Musk ziet graag dat de rechtszaak op of na 13 februari volgend jaar begint. Omdat de schuldfinanciering die door banken is toegezegd voor de overname in april van 2023 afloopt, is het mogelijk dat de overnamedeal kan mislukken als de rechtszaak tegen die tijd nog niet is afgerond.

Een week geleden werd duidelijk dat Musk het socialemediaplatform niet langer wil overnemen. Twitter klaagt de Tesla-ceo dan ook aan om de overname alsnog af te dwingen voor de 44 miljard dollar die overeengekomen is. In de Twitter-deal staat ook dat Musk 1 miljard dollar verschuldigd is als hij afziet van de overname.