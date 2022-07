NASA en Rusland bereiken overeenkomst over gezamenlijke vluchten naar ISS

NASA en de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos zijn tot een overeenkomst gekomen over ruimtevluchten naar het International Space Station. Dankzij de deal kunnen Russische en Amerikaanse astronauten meevliegen met ruimtevaartuigen van de respectievelijke organisaties.

De samenwerking tussen NASA en Roscosmos stond de laatste tijd erg onder druk vanwege de oorlog in Oekraïne. Desalniettemin zijn de twee ruimtevaartorganisaties tot een overeenkomst gekomen. "De overeenkomst is in het voordeel van zowel Rusland als de Verenigde Staten en onderstreept de ontwikkeling van een samenwerkingsverband binnen de context van het ISS", aldus Roscosmos in een statement tegenover Reuters.

In september moet de eerste gezamenlijke vlucht naar het ISS plaatsvinden; de Amerikaans Frank Rubio vergezelt kosmonauten Sergey Prokopyev en Dmitry Petelin in een door de Roscosmos gefaciliteerde ruimtevlucht. Later vliegt de Russische Anna Kikina met Amerikaanse en Japanse astronauten mee in een SpaceX Crew Dragon.

De timing van de doorslag van de deal is opvallend, aangezien de Russische president Putin deze week de omstreden Roscosmos-topman Dmitry Rogozin verving met een nieuwe baas voor de ruimtevaartorganisatie. Rogozin stond bekend als een uitgesproken nationalist. Hij deed in reactie op kritiek op de invasie in Oekraïne enkele zeer agressieve uitspraken, waaronder het dreigement om het ISS te laten neerstorten. Zijn vervanger is Yuri Borisov, een voormalig deputy prime minister, een van de meerdere vicepremiers van Putin.