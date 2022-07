Rusland zegt dat het heeft besloten om na 2024 te stoppen met het International Space Station. Daarover gingen al langer geruchten, maar de nieuwe baas van ruimteagentschap Roscosmos bevestigt dat nu. Het is echter maar de vraag of het land ook echt kan en gaat stoppen met het programma.

Rusland bluft al langer dat het wil stoppen met het ISS-programma. Rusland is, samen met Amerika, de grootste partner in het ISS. Verder doen Europa en Canada aan het programma mee. Experts namen de blufs lange tijd niet zo serieus, maar er zijn redenen om aan te nemen dat de situatie dit keer anders ligt. Dan volgt wel de vraag of Rusland een toekomst kan, wil en gaat hebben zonder het ISS: het is op dit moment het bestaansrecht van het Russische programma.