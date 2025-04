NASA stelt lancering SLS-raket voor een tweede keer uit

NASA heeft de lancering van de nieuwe SLS-raket voor een tweede keer uitgesteld. Er werd een lek vastgesteld rond een koppelstuk dat vloeibare waterstof vanuit de grondinstallatie in de raket moet helpen. Hierdoor verwacht NASA begin september geen lancering meer van de SLS-raket.

NASA schrijft in een mededeling dat enkele van zijn ingenieurs het lek hadden opgemerkt en dat er drie pogingen zijn ondernomen om het probleem op te lossen. Geen enkele van die pogingen bleek succesvol te zijn. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie stelde ook vast dat er een onbedoeld commando is verzonden tijdens een vroege fase van de overhevelingsprocedure van vloeibare waterstof naar de SLS-raket. Dat commando heeft de druk in het aandrijfsysteem van de raket doen oplopen. Het is niet duidelijk of hierdoor het lek aan het koppelstuk is ontstaan.

De ruimtevaartorganisatie wil de komende dagen nagaan of het lek ter plaatse kan worden hersteld of dat de SLS-raket daarvoor terug naar de Vehicle Assembly Building moet worden gebracht. De gehele sonde moet volgens NASA sowieso terug naar die fabricagehal worden gebracht, want de interne accu’s moeten gereset worden. Gezien de complexiteit van het probleem ziet de ruimtevaartorganisatie af van een nieuwe lanceerpoging begin september. De eerstvolgende keer dat de maan en de aarde in een optimale baan staan, is op maandag 19 september. NASA heeft officieel nog geen nieuwe lanceerdatum aangekondigd.

Het betreft de tweede keer dat NASA de lancering van de SLS-raket moet uitstellen. Eind augustus vond een eerste poging plaats om de raket te lanceren, maar toen ontdekte NASA dat een van de vier motoren van de kerntrap niet genoeg afkoelde. Ook toen was er een lek met vloeibare waterstof.

Het Space Launch System is NASA’s eigen maanraket die sinds 2010 in ontwikkeling is en moest aanvankelijk de opvolger worden van de Space Shuttle die in 2011 uit dienst werd gehaald. Sindsdien heeft SLS meerdere keren een ander doel gekregen. Het Space Launch System moet sinds 2018 het raketsysteem worden waarmee NASA het Artemis-maanprogramma zal uitvoeren. Via Artemis zullen er ook mensen op de maan worden gebracht. De Artemis-1-vlucht is een onbemande vlucht, maar vanaf 2024, tijdens de Artemis II-missie, gaan er ook astronauten mee aan boord. In 2025 volgt een Artemis III-vlucht waarmee mensen op het maanoppervlak zouden moeten landen.

Het Artemis-maanprogramma kende al heel wat problemen. De kostprijs van het programma liep daardoor flink op. Tweakers schreef een uitgebreid achtergrondartikel over de totstandkoming van deze Amerikaanse ruimtevaartmissie.

Update, 13.40 uur: Verduidelijkt dat de SLS-raket geen alternatief is voor de Space Shuttle en sinds 2018 het raketsysteem is waarmee NASA het Artemis-programma wil gaan uitvoeren.