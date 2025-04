Wetenschappers ontdekken superaarde die mogelijk water bevat

Een team van internationale wetenschappers heeft twee superaardes ontdekt. Bij een van de planeten, die veertig procent groter is dan de aarde, is er mogelijk vloeibaar water op het oppervlak aanwezig.

Het team van ruimtewetenschappers, dat onder leiding stond van de Belgische astrofysicus Laetitia Delrez, maakte gebruik van de Speculoos-telescopen om het bestaan van een eerste superaarde, LP 890-9b, te bevestigen. Deze telescopen speuren de ruimte af naar potentieel bewoonbare exoplaneten die in een baan rond een kleine of koele ster draaien. Superaarde LP 890-9b werd eerder al geïdentificeerd door de Transiting Exoplanet Survey Satellite van NASA en is volgens de metingen van de wetenschappers die verbonden zijn aan de Belgische Universiteit van Luik 30 procent groter dan de aarde. LP 890-9b legt in 2,7 dagen een volle baan af rond zijn ster LP 890-9. Die ster bevindt zich op ongeveer 100 lichtjaar van de aarde.

De wetenschappers ontdekten ook een tweede superaarde: LP 890-9c. Deze planeet zou ongeveer 40 procent groter zijn dan de aarde en 8,5 dagen de tijd nodig hebben om zijn baan rond zijn ster te vervolledigen. Deze superaarde draait naar verluidt zeer dicht rond zijn ster, maar toch zou de hoeveelheid straling die de planeet ontvangt laag zijn. Hierdoor claimen ze dat er mogelijk vloeibaar water is op de planeet. “De ster waar LP 890-9c omheen draait, is ongeveer 6,5 keer kleiner dan onze zon en heeft een oppervlaktetemperatuur die ongeveer de helft lager ligt. Hierdoor kunnen er op LP 890-9c de juiste omstandigheden zijn voor leven”, aldus een van de ontdekkers. Het team gaat nu de atmosfeer van de superplaneet verder onderzoeken. Een superaarde is een planeet die in een baan rond een andere ster zweeft en tegelijkertijd ook groter is dan de aarde.

Update, 12.05 uur: Het aantal lichtjaren dat ster LP 890-9 zich van de aarde bevindt, toegevoegd.