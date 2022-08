James Webb-telescoop maakt nieuwe beelden van Jupiter

NASA heeft twee nieuwe composietbeelden vrijgegeven van Jupiter. De beelden zijn gemaakt met data van de James Webb-telescoop. Op een van de beelden zijn wolkenpartijen van de planeet te zien; op het andere zien we de manen van de gasreus.

De beelden zijn samengesteld uit data van de Near-Infrared Camera, of NIRCam. Dat is een instrument aan boord van de James Webb-telescoop met drie infraroodfilters die elk een deel van het infraroodspectrum voor hun rekening nemen. De data van het infrarode licht wordt doorgestuurd naar de aarde, waarna composietbeelden door wetenschappers worden samengesteld. Infraroodlicht is van zichzelf niet zichtbaar met het menselijke oog. Om de data zichtbaar te maken, geven wetenschappers infrarood licht met de langste golflengte doorgaans een rode tint; infrarood licht met een kortere golflengte krijgt een blauwe tint.

Op het eerste beeld zijn de twee aurora’s van de planeet te zien. Ze zijn rood en bevinden zich op de noord- en zuidpool van de planeet. De aurora’s kregen een rode kleur doordat hun weerkaatsing opgepikt werd door een filter in de NIRCam die infrarood licht met de langste golflengte registreert. Er zijn ook nog andere wolkformaties op de beelden te zien met een roodachtige tint. Zowel de aurora’s als de roodgekleurde wolkformaties reiken volgens NASA tot hoog in de atmosfeer.

Rond de noord- en zuidpool van de planeet zien we een groene gloed. Die is volgens NASA afkomstig van de daar aanwezige, mistige atmosfeer. Het weerkaatste infraroodlicht van die atmosfeer werd opgepikt door een filter dat een kortere golflengte van het infrarode spectrum registreert. Veel wolkenpartijen die over het oppervlak van Jupiter bewegen, kregen een blauwe kleur omdat ze infraroodlicht met een kortere golflengte weerkaatsen.

Sommige delen van de atmosfeer zien er een stuk helderder uit dan andere. Dat komt volgens NASA doordat die delen zich hoger in de atmosfeer van de planeet bevinden en dus meer zonlicht reflecteren. We zien dat de aurora’s zeer helder zijn, maar ook dat de Grote Rode Vlek, een storm die al honderden jaren over de planeet raast, zeer helder is. De Grote Rode Vlek is ongeveer drie keer zo groot als de aarde.

Op de tweede composietfoto, met een breder blikveld, is Jupiter te zien met z’n ringen. Die staan er vele malen minder helder op beeld dan wat we gewend zijn, doordat de ringen een veel dunnere samenstelling hebben dan de planeet. Links op het beeld staan twee van Jupiters manen: Amalthea en Adrastea. Op het tweede composietbeeld zijn ook enkele sterrenstelsels te zien.