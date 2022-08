Auto-onderdelenwebshop Autodoc waarschuwt klanten voor datalek

De Duitse auto-onderdelenwebshop Autodoc waarschuwt klanten voor een datalek. Het bedrijf heeft ook een populaire Nederlandse en Belgische webwinkel. Het is niet bekend hoeveel klanten er in totaal zijn getroffen of wat de precieze omvang van het lek is.

Autodoc heeft naar een onbekend aantal klanten een e-mail gestuurd, die door verschillende tweakers is doorgestuurd. De e-mail is Engelstalig, wat erop wijst dat het lek waarschijnlijk internationale effecten heeft. Autodoc is een van origine Duits bedrijf dat inmiddels webshops heeft in Nederland, België en 25 andere Europese landen. De webshop verkoopt auto-onderdelen aan zowel garages en reparateurs als consumenten.

In de e-mail schrijft het bedrijf dat criminelen 'toegang krijgen tot een interne communicatietool'. Het is niet bekend welke tool dat is. Via die tool kregen de criminelen toegang tot het centrale klantenmanagementportaal. Ze konden die informatie daar 'mogelijk kopiëren', maar Autodoc schrijft niet of dat ook daadwerkelijk gebeurd is. In het systeem stonden naw-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en klantnummers. Er werden volgens Autodoc geen toegangstokens, wachtwoorden of creditcardgegevens opgeslagen. Ook ordergegevens zijn niet buitgemaakt. Het bedrijf waarschuwt klanten voor identiteitsdiefstal.

Autodoc was dinsdag niet direct bereikbaar voor vragen. Het is daarom niet duidelijk hoeveel klanten er wereldwijd of in Nederland of België zijn getroffen. In Europa zegt Autodoc wereldwijd twaalf miljoen klanten te hebben.