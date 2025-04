Ferrari meldt datalek met persoonsgegevens van klanten

Een hacker heeft persoonsgegevens zoals namen en adressen van Ferrari-klanten gestolen. Het bedrijf zegt te worden afgeperst, maar geen losgeld te gaan betalen. Volgens de autofabrikant hebben de hackers geen informatie over bestellingen gestolen.

Bij de aanval zijn persoonsgegevens als namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers gestolen, zegt het bedrijf in een e-mail aan klanten. Betalingsgegevens zoals bankrekeningnummers zijn niet buitgemaakt. De aanvallers hebben ook geen bestellingsinformatie gestolen. Ze weten dus op basis van de buitgemaakte gegevens bijvoorbeeld niet wie welke Ferrari heeft gekocht.

Het is niet duidelijk of de hacker andere informatie heeft gestolen, zoals bedrijfsgeheimen. Ferrari zegt alleen dat de hackers toegang hadden tot 'een beperkt aantal systemen'. De Italiaanse autofabrikant werd door de hackers ingelicht over de aanval, waarbij om losgeld werd gevraagd. Ferrari zegt als beleid te hebben hier niet op in te gaan, 'omdat hackers zo verder kunnen gaan met meer hacks en het niets verandert aan de gestolen data'.

De autofabrikant zegt samen met externe beveiligingsonderzoekers de aanval te onderzoeken om zo toekomstige aanvallen te kunnen voorkomen en zegt het lek bij relevante autoriteiten te hebben gemeld. Het bedrijf zegt dat de aanval verder geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering.