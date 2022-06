Ferrari wil dat 60 procent van zijn auto's hybride of elektrisch is tegen 2026

Ferrari gaat zich meer inzetten op het elektrificeren van zijn auto's. Het bedrijf wil dat tegen 2026 60 procent van zijn line-up hybride of volledig elektrisch is. Ferrari benadrukt daarnaast dat het in 2025 zijn eerste volledig elektrische auto aankondigt.

Ferrari zegt in een presentatie voor investeerders dat het tegen 2026 drie verschillende soorten aandrijflijnen met eigen eigenschappen biedt. Daaronder vallen verbrandingsmotoren, hybride motoren en elektrische motoren. Daarvan moet 60 procent elektrisch of hybride zijn, waarbij de overige 40 procent van zijn aanbod een verbrandingsmotor houdt.

De elektrische motoren en de accu's voor elektrische auto's blijven volgens Ferrari in Maranello geassembleerd worden. Het bedrijf spreekt verder over plannen voor autonome voertuigen van level 2 of level 2+. Eerder maakte Ferrari al bekend dat het in 2025 zijn eerste volledig elektrische auto onthult en de fabrikant verkoopt al hybride auto's sinds 2019.

Ferrari volgt met deze plannen veel andere automerken, die zich al langer richten op het elektrificeren van hun line-up. Tegelijkertijd worden nieuwe auto's met verbrandingsmotoren vanaf 2035 verboden in de Europese Unie, om zo de overstap naar elektrisch rijden te versnellen. Ferrari geeft echter aan dat het ook op de lange termijn verbrandingsmotoren wil blijven ontwikkelen en produceren. Wel wil het Italiaanse automerk tegen 2030 CO₂-neutraal zijn.