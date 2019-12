Ferrari verwacht pas na 2025 volledig elektrische auto te maken

Automaker Ferrari verwacht dat het bedrijf pas na 2025 een volledig elektrisch model op de markt zal brengen. Volgens de directeur van Ferrari is de accutechnologie nog niet ver genoeg ontwikkeld om nu een elektrische auto uit te brengen.

Topman Louis Camilleri zegt tegen persbureau Reuters dat Ferrari wil wachten tot accutechnologie verder gevorderd is. "Er zijn nog steeds grote problemen met autonomie, als je kijkt naar de snelheid van laden. Uiteindelijk komen we met een elektrische auto, maar dat is pas na 2025, niet op de korte termijn."

Ferrari had eerder gezegd dat een elektrische auto nog niet op de huidige roadmap staat en die loopt tot 2022; daarna zou het wel kunnen, maar het lijkt er dus op dat het automerk nog langer gaat wachten. Het merk sprak eerder over een elektrische supercar. Voor die tijd komen er al wel plug-in hybrides van Ferrari op de markt.