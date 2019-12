Turkije gaat zelfgeproduceerde elektrische auto's in 2022 op de markt brengen

Turkije heeft twee prototypes van elektrische auto's onthuld. Het Turkse merk TOGG gaat in ieder geval een suv en sedan op de markt brengen in 2022. De wagens zouden een actieradius van 500 kilometer hebben op een enkele acculading.

De Turkse president Erdogan was zelf een van de presentatoren bij de onthulling. De auto wordt ook in Turkije gemaakt, wat Erdogan bestempelde als een "zestig jaar oude droom die werkelijkheid wordt", schrijft The Washington Post. De president maakte ook een korte testrit in de suv.

Nu zijn alleen een suv en sedan onthuld, maar er moeten nog meer modellen komen. Op den duur moeten er volgens een TOGG-kopstuk 15 verschillende opties zijn. Volgens Turkse media is het ontwerp afkomstig van het Italiaanse ontwerpbureau Pininfarina, dat ook ontwerpen voor automerk Karma heeft gemaakt.

TOGG, een consortium van vijf Turkse bedrijven, zou de introductie van de auto's mede te danken hebben aan belastingvoordelen en staatssteun, schrijft de NOS. De fabriek waarin de auto's gemaakt gaan worden, moet zijn deuren openen in 2021 en een personeelsbestand van 4300 man hebben. Tegen 2022 moet Turkije ook een landelijk dekkend laadnetwerk hebben.