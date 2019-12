Google Maps filtert laadstations voor elektrische auto's nu ook op plugtype

Google Maps heeft een functie toegevoegd waarmee eigenaars van elektrisch aangedreven auto’s onmiddellijk kunnen zoeken naar een laadstation dat geschikt is voor het juiste type oplaadplug. In Nederland en België is de nieuwigheid voorlopig nog niet beschikbaar.

In bepaalde markten, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, beschikt Google Maps sinds april 2019 over gedetailleerdere informatie over oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen. Automobilisten kunnen bijvoorbeeld zien waar laadstations beschikbaar zijn met voldoende capaciteit om op te laden. Google voegt nu een functie toe die het de gebruiker nog wat gemakkelijker maakt, door de zoekresultaten meteen te filteren op het type oplaadplug.

De nieuwigheid werd voor het eerst opgemerkt door AndroidPolice. In landen waar de functie beschikbaar is, verschijnt bij een zoekopdracht naar een laadstation een nieuw uitklapmenu waar de gebruiker zijn voorkeur voor een bepaalde plug kan specificeren. Als ‘any plug’ geen optie is, lepelt Google Maps zes verschillende laadoplossingen op: Tesla, CSS Combo 1 en Combo 2, J1772, Type 2 en CHAdeMO. De standaarden in Europa zijn Type 2 (ac) en CCS (dc). Overige typen komen wel voor als legacy.

De functie verschijnt uitsluitend in markten waar de instellingen van Google Maps het onderdeel ‘Electric vehicle settings’ bevatten. In dat geval krijgt de gebruiker ook de mogelijkheid om via ‘Your plugs’ een of meer favoriete laadsystemen aan zijn profiel toe te voegen.