Google Maps begint met weergeven beschikbaarheid laders elektrische auto's

Google Maps gaat weergeven of laders voor elektrische auto's in gebruik zijn of beschikbaar zijn om op te laden. Dat heeft de zoekgigant bekendgemaakt. Dat gebeurt vooralsnog alleen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Diverse ketens van laadstations doen mee, zegt Google. Dat zijn bij de release Chargemaster, EVgo en SemaConnect. Daar zal binnenkort Chargepoint bijkomen. Terwijl Google bij de eerdere aankondiging van de functie ook Tesla noemde, zit die er niet niet bij. Waarom dat is, is onbekend.

Gebruikers kunnen zoeken op 'ev charging stations', waarna in de pagina met het resultaat info laat zien over het soort laders dat er is en welke precies beschikbaar zijn. Die informatie was tot nu toe wel beschikbaar in andere apps, maar niet in Google Maps. Het is onbekend of en wanneer de functie actief zal zijn in de Benelux.