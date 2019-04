Chromecast-update zorgt voor problemen streamen NPO Start en NLZiet

Een update voor Googles hdmi-dongle Chromecast heeft gezorgd voor problemen bij gebruikers die beelden van NPO Start of NLZiet willen streamen. Beide diensten werken aan een oplossing voor de problemen.

Beide diensten erkennen de problemen na klachten van gebruikers, maar weten nog niet wanneer een oplossing er zal zijn. NPO roept gebruikers op om de statuspagina in de gaten te houden voor meer informatie over de Chromecast-storing.

De update lijkt dinsdag te zijn verspreid in Nederland. Het is onbekend of het probleem alle versies van de hdmi-dongle treft of dat het gaat om een beperkt aantal modellen. Het is nog onduidelijk wanneer gebruikers weer beelden kunnen streamen naar een Chromecast.