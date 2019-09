NLZiet voegt regionale omroepen toe aan zijn streamingdienst

Televisiedienst NLZiet krijgt ook programma's van de regionale Nederlandse televisieomroepen. Deze worden binnenkort aan het bestaande, landelijke tv-aanbod van de streamingdienst toegevoegd.

Volgens NLZiet gaat het om live- en replaystreams van alle dertien regionale publieke omroepen. Het gaat om de programma’s van RTV Noord, Omrop Fryslân, NH Media, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Gelderland, Omroep Flevoland, RTV Utrecht, Omroep West, Rijnmond, Omroep Zeeland,

Omroep Brabant en L1 Limburg.

Gerard Schuiteman van NLZiet zegt dat de dertien omroepen dagelijks ongeveer 9,5 uur aan nieuwe programma's maken. Door de nieuwe streams loopt het aanbod van NLZiet op naar 34 livesteams en meer dan 100.000 on-demandprogramma's.

Volgens NLZiet sluit deze toevoeging van content van regionale omroepen aan bij de wens van minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media dat Nederlandse media meer de handen ineen moeten slaan om tot een gevarieerd media-aanbod te komen.

De komst van meer content komt niet geheel uit de lucht vallen; in april gaf NLZiet-directeur Niels Baas al aan dat zijn dienst in gesprek was met aanbieders van niet nader genoemde tv-kanalen om het aanbod van NLZiet uit te breiden. Dat aanbod bestaat vooralsnog uit zenders van de NPO, RTL en SBS.