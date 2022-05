NLZiet voegt Vlaamse zenders Eén, Canvas en Ketnet toe

De streamingdienst NLZiet breidt zijn aanbod uit met drie nieuwe kanalen: de Vlaamse zenders Eén, Canvas en Ketnet. Daarmee groeit het totale aantal livezenders op de streamingdienst naar 37.

NLZiet-directeur Niels Baas zegt blij te zijn met deze stap, omdat met de toevoeging van de zenders van 'onze zuiderburen' het televisieaanbod van de dienst in zijn ogen 'nog completer' wordt. Hij benadrukt dat abonnees bijvoorbeeld kunnen kijken naar kwaliteitsprogramma’s als Dertigers, De Ideale Wereld en #LikeMe. Ook de directeur van de Vlaamse publieke omroep VRT is positief over de toevoeging.

Eén is het grootste televisiekanaal van de VRT en het populairst in Vlaanderen. De zender brengt onder meer nieuws en duiding, human interest, fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en

sport. Canvas is het tweede televisienet van de VRT en brengt naar eigen zeggen 'compromisloze kwaliteitscontent voor een publiek dat behoefte heeft aan verdieping en uitgedaagd wil worden met nieuwe inzichten'. Het gaat onder meer om programma's met duiding en onderwerpen als cultuur, geschiedenis, wetenschap, internationale fictie, satire en sport. De derde zender is Ketnet en richt zich geheel op kinderen tot twaalf jaar.

De drie Vlaamse zenders zijn live te kijken via NLZiet, maar via replay tv is het programma-aanbod van de zenders ook tot zeven dagen na de uitzenddatum terug te kijken. Replay tv is een functie om programma's via een tv-gids terug te kijken. Programma's zijn daarmee ook te starten vanaf het begin. Het gaat om opnames van livestreams, dus reclame kan aanwezig zijn.