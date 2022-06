Studie: kwart van Vlaamse bedrijven gebruikt kunstmatige intelligentie

Iets minder dan een kwart van de Vlaamse bedrijven gebruikt minstens één vorm van kunstmatige intelligentie tijdens de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Vlaamse minister van Innovatie. Meer dan driekwart van de Vlaamse bedrijven gebruikt nog geen AI.

Uit de AI-barometer die de Vlaamse minister van Economie en Innovatie, Hilde Crevits, liet uitvoeren blijkt dat 23,2 procent van 1717 Vlaamse bedrijven aangeeft minstens één vorm van kunstmatige intelligentie te gebruiken. 76,8 procent van de bedrijven geeft aan geen AI tijdens de bedrijfsvoering in te zetten. Meer dan 63 procent van die laatste groep Vlaamse ondernemingen zou daar ook geen plannen voor hebben. De auteurs achter de studie stellen dat de adoptie van AI bij Vlaamse bedrijven 'beperkt' is.

Ze zien het gebrek aan kennis, vaardigheden en expertise bij de Vlaamse ondernemingen als grootste struikelblok voor een hogere graad van adaptatie van de technologie. Dat gebrek geldt volgens de studie voor zowel de adopters als de niet-adopters en slaat op wetgevende, ethische aspecten, maar ook op de algemene kennis van het 'AI-landschap'. Bedrijven zouden ook moeilijkheden ondervinden om de effecten van kunstmatige intelligentie op hun onderneming in te schatten. 76 procent van de ondernemingen die nog geen AI hebben aangewend, zien er volgens de studie slechts 'een beperkt' nut van in.

De bedrijven die wel inzetten op AI, zetten de technologie in 31,4 procent van de gevallen in voor de organisatie van administratieve processen. 31 procent van de adopters wendt de technologie aan voor IT-beveiliging en 24,6 procent van de Vlaamse bedrijven gebruikt AI voor verkoopdoeleinden. Als we kijken naar concrete toepassingen zien we dat AI het meest wordt ingezet voor tekstanalyse (9,8 procent) en procesautomatisatie (8,3 procent). Beeldherkenningssoftware wordt in 6,8 procent van de gevallen gebruikt, terwijl machinelearning, om klantgedrag of bedrijfsprocessen te voorspellen, in 6,6 procent van de gevallen wordt toegepast. Uit de studie blijkt dat autonome machines de minst gebruikte AI-technologie vormen (3,5 procent).

De Vlaamse informatie- en communicatiesector wendt kunstmatige intelligentie het meeste aan, aldus de onderzoekers. 23 procent van de bedrijven uit die sector zet spraakherkenning in, 19,8 procent tekstanalyse en 19,3 procent natural language generation. Bovendien hebben middelgrote (50-249 werknemers) en grote bedrijven (meer dan 249 werknemers) de hoogste adoptiegraad als het gaat om AI. Microbedrijven (5-9 werknemers) en kleine bedrijven (10-49 werknemers) zijn volgens de onderzoekers 'systematisch ondervertegenwoordigd' wat het gebruik van AI betreft. Zij zouden volgens de studie het meeste baat kunnen hebben van AI-technologie om hun bedrijfsomzet te stimuleren.