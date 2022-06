Orange Belgium introduceert settopbox met Android TV

Orange Belgium neemt een nieuwe settopbox in gebruik op basis van Android TV. Het kastje heeft 4k-ondersteuning en krijgt een aantal apps vooraf geïnstalleerd. Die apps zijn te gebruiken en te updaten zonder dat er een Google-account nodig is.

Orange levert de nieuwe tv-decoder met apps van VRT NU, Auvio, VTM GO, RTL Play, Amazon Prime Video en Streamz. Gebruikers kunnen zelf andere Android-apps installeren als die beschikbaar zijn voor Android TV.

De settopbox heeft Chromecast-functionaliteit en spraakbediening via Google Assistent. Dat werkt met een microfoon in de afstandsbediening. Orange voorziet ook in een cloud-tv-opnamedienst waarbij de opnamen terug te kijken zijn vanaf andere apparaten via de Orange TV Plus-app.

Volgens de aankondiging van Orange Belgium beschikt de tv-decoder over een 'hoogwaardige chipset' voor het kijken in 4k-resolutie. Welke dat precies is, vermeldt het bedrijf niet. De decoder ziet er hetzelfde uit als de Sagecom IWU 200, die Orange sinds 2019 in Polen aan klanten levert. Dat model heeft een BCM72604-soc. Dat is een dualcore met twee Cortex-A15-cores op maximaal 1,5GHz.

Nieuwe klanten die een abonnement met tv afnemen bij Orange Belgium, krijgen de tv-decoder met Android TV. Een extra tv-settopbox is verkrijgbaar voor 9 euro per maand.