F1 TV-app komt uit voor Android TV, Google TV, Amazon Fire TV en Apple TV

F1 TV, de officiële streamingdienst voor het kijken naar Formule 1-races, heeft apps voor Google TV, Fire TV en Android TV gekregen. Daarmee kunnen gebruikers de dienst direct op hun mediaspelers gebruiken. Er verscheen recent al een F1 TV-app voor Apple TV.

De televisie-apps zijn uitgebracht in aanloop naar de grand prix van Brazilië, die dit weekend plaatsvindt. Dat meldt de organisatie van de Formule 1 op zijn website. Er wordt specifiek melding gemaakt van Amazon Fire TV en Google TV, maar Tweakers kon de F1 TV-app ook installeren op een Android TV-mediaspeler. Een app voor Apple TV werd kort geleden al uitgebracht, zonder enige aankondiging.

Gebruikers kunnen in de app racesessies selecteren die ze willen bekijken, en de app biedt ondersteuning voor alle beschikbare camera-feeds die F1 TV biedt. De streamingdienst ondersteunt een 1080p-resolutie op 50fps. Een F1 TV Pro-abonnement, dat toegang biedt tot live F1-races, kost 8 euro per maand of 65 euro per jaar. Een 'regulier' F1 TV-abonnement kost maandelijks 3 euro, of 27 euro op jaarbasis. Daarmee kunnen gebruikers races terugkijken, maar niet live streamen.

Er waren eerder nog geen officiële F1 TV-apps voor settopboxen beschikbaar. De F1 TV-smartphoneapp ondersteunt sinds eerder dit jaar al wel ondersteuning voor casten naar Chromecast- en AirPlay-apparaten. Eerder werd ook al gemeld dat er in 2021 native F1 TV-apps voor mediaboxen beschikbaar zou komen, wat nu dus is gebeurd. F1 TV blijft ook na het 2021-seizoen beschikbaar in Nederland, wanneer ViaPlay de F1-uitzendrechten overneemt van Ziggo.