F1 TV-app krijgt ondersteuning voor casten naar Chromecast- en AirPlay-apparaten

F1 TV, de officiële streamingdienst voor het kijken naar Formule 1-races, heeft ondersteuning voor casten gekregen. Gebruikers kunnen sinds deze week beelden vanuit de app casten naar Chromecast- en AirPlay-apparaten.

De functie is eind deze week toegevoegd aan de F1 TV-app, zo maakte F1Help bekend op Twitter. Gebruikers die een ondersteund Chromecast- of AirPlay-apparaat hebben, zouden de casting-functie automatisch te zien moeten krijgen in de F1 TV-app voor Android en iOS. Gebruikers kunnen alle beschikbare camera-feeds van de streamingdienst casten door op het casting-icoon rechtsbovenin de app te drukken en een compatibele mediaspeler te selecteren.

De komst van deze cast-functie werd in maart al aangekondigd, toen de eigenaar van de Formule 1 bekendmaakte dat het de kijkervaring van F1 TV dit jaar wil verbeteren. Daarbij werd geen concrete releasedatum genoemd. Inmiddels heeft de dienst ook ondersteuning voor het streamen van 1080p-beelden met een framerate van 50fps gekregen. Later dit jaar moeten ook native apps voor Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV uitkomen, maar het is nog onduidelijk wanneer deze apps precies verschijnen.