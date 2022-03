'Google test nieuwe YouTube-interface voor Chromecast'

Google lijkt tests te doen met een verbeterde YouTube-app voor oudere Chromecast-modellen. Gebruikers melden dat de nieuwe versie een volwaardige interface biedt en gelijkenissen toont met de YouTube-app voor Android TV.

De test is opgemerkt door verschillende Reddit-gebruikers, schrijft ook 9to5Google. Volgens deze gebruikers is de werking van deze 'app' compleet anders. Voorheen toonde de Chromecast enkel basale informatie tijdens het casten van een video vanaf een smartphone, zoals de titel van de video, het aantal weergaven en de publicatiedatum. De vernieuwde YouTube-app lijkt volgens Reddit-gebruikers echter meer op de Android TV-versie van YouTube.

De testversie van de app toont een volledige interface, waarmee gebruikers bijvoorbeeld de videoresolutie kunnen aanpassen, ondertiteling kunnen aanzetten of videostatistieken kunnen bekijken. De verbonden smartphone zou hierbij functioneren als een soort afstandsbediening. Na afloop van een video toont de app een lijst met kijksuggesties.

Reddit-gebruiker garethonreddit meldt dat de update is verschenen op zijn Chromecast Ultra. De gebruiker publiceert daarbij een afbeelding die aantoont dat het een HTML5-webapp betreft. Greyhood_39 claimt dat de nieuwe interface ook is verschenen op zijn derde generatie Chromecast en meldt dat er meer advertenties getoond lijken te worden dan voorheen. De nieuwe interface is inmiddels bij beide gebruikers verdwenen. Het is dan ook onbekend of en wanneer deze app daadwerkelijk uitkomt.