Google zet live ondertiteling aan in desktopversie Chrome

Google heeft de functie voor live ondertiteling aangezet in de desktopversie van zijn browser Chrome. De functie is te activeren als gebruikers hun taal op Nederlands hebben staan, maar werkt vooralsnog alleen in het Engels.

De functie zit in de stabiele versie van Chrome 89, ontdekte XDA-Developers. Live ondertiteling is aan te zetten door in de instellingen naar 'geavanceerd' te gaan en vervolgens onder 'toegankelijkheid' het schuifje om te zetten. Vervolgens verschijnt de ondertiteling in witte letters in een grijze rechthoek onder in beeld.

Google werkte al langer aan de functie voor de desktopversie van Chrome. Live ondertiteling heet in het Engels 'Live Caption' en was een nieuwe functie in Android 10 voor Pixel-telefoons in 2019. Vervolgens kwam het ook langzaamaan op andere smartphones beschikbaar. De optie om automatisch gegenereerde ondertiteling aan te zetten, zit ook al langer in YouTube; de functie werkt overal waar de gebruiker media afspeelt.

Live ondertiteling scant de audio van af te spelen video's en probeert die met machinelearning te ondertitelen. De functie is in eerste instantie gemaakt voor doven en slechthorenden, en is daarom ook te vinden in het menu voor toegankelijkheid.