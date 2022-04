YouTube maakt live-ondertiteling beschikbaar voor iedereen

YouTube heeft een aantal nieuwe toegankelijkheidsopties gerelateerd aan ondertiteling en audio aangekondigd. Zo is live-ondertiteling nu algemeen beschikbaar, en wordt automatisch vertaalde ondertiteling later dit jaar toegevoegd aan de YouTube-app voor iOS en Android.

De live-ondertitelingsoptie, waarmee bij livestreams automatisch gegenereerde ondertitels kunnen worden aangezet, is momenteel alleen nog beschikbaar in het Engels. Binnen enkele maanden wil YouTube de functie voor meer talen beschikbaar stellen, waaronder het Nederlands. Live-ondertiteling was eerder al beschikbaar bij kanalen met meer dan duizend abonnees.

De functie dat YouTube buitenlandse ondertiteling automatisch kan vertalen, wordt volgens het bedrijf later dit jaar ook toegevoegd aan de YouTube-app op iOS en Android. Momenteel werkt die optie alleen nog op pc. Verder kondigt YouTube aan bezig te zijn met een zoekoptie voor ondertiteling. Hiermee wordt het mogelijk om bij een video zoekwoorden in te voeren, waarna de video automatisch springt naar het moment waarop die woorden voorkomen in de ondertiteling.

Ook zegt YouTube de mogelijkheid te testen om meerdere audiosporen in te stellen voor een video. Zo moet het mogelijk worden om audio voor een video in meerdere talen op te nemen, en kijkers dus uit verschillende gesproken taalversies kunnen kiezen. Ook kunnen videomakers zo een geluidsspoor met audiobeschrijving toevoegen, zodat de video toegankelijker wordt voor blinden en slechtzienden.

Ten slotte meldt YouTube dat het in de toekomst mogelijk wordt voor creators om het maken van ondertiteling te delegeren aan andere gebruikers. Hierbij kunnen de YouTubers bepaalde mensen toestemming geven om ondertitels voor ze te maken. Dit werkt anders dan de recent gesloten community captions-functie, aangezien bij die functie elke willekeurige gebruiker ondertiteling kon toevoegen. De videomaker moest dan wel nog eerst de ondertitels goedkeuren.