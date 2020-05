Google voegt live ondertiteling uit smartphones toe aan desktopversie Chrome

Google is bezig met de ontwikkeling van een functie voor live ondertiteling van video's voor de desktopversie van Chrome. De zoekgigant heeft de functie al eerder gemaakt voor Android-smartphones, maar het lijkt nu ook naar de desktop te komen.

De functie is te vinden in versie 84 van Chrome Canary, de experimentele versie van de browser, ontdekte Techdows. Gebruikers kunnen het aanzetten via een flag, waarna de optie in de instellingen verschijnt.

De live ondertiteling, die ook in het Nederlands beschikbaar is, is te vinden onder de instellingen voor toegankelijkheid. Live ondertiteling scant de audio van af te spelen video's en probeert daar passende ondertiteling bij te vinden. De functie is gemaakt voor doven en slechthorenden.

Tijdens een korte test werkte de live ondertiteling niet. Op diverse videosites, waaronder YouTube en Twitch, gaf de browser geen ondertiteling weer. Chrome 84 zou medio juli moeten verschijnen in een stabiele versie. Google heeft geen toelichting gegevens over wanneer de functie precies live zou moeten staan.