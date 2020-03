Google slaat Chrome-versie 82 over

Google brengt versie 82 van Chrome niet uit. Het werk dat al aan de nieuwe versie is verzet, wordt samengevoegd met de inspanningen die al voor versie 83 zijn gemaakt. Eerder kondigde Google al aan dat versie-updates vertraagd zijn.

Jason Kersey, Googles Director of Technical Program Management, meldt in een discussiegroep voor Chromium-ontwikkelaars dat Chrome 82 niet zal verschijnen. Die versie was al beschikbaar via het Dev-kanaal, dat tussen de Canary- en Bèta-kanalen in zit. Het doel is nu om Chrome 83 zo snel mogelijk naar het Dev-kanaal te verplaatsen; die versie zit momenteel in de Canary-fase. De aanpassingen die voor versie 82 waren bedoeld, worden meegenomen in versie 83.

Chrome 80 is momenteel de nieuwste stabiele versie. Vorige week moest Chrome 81 uitkomen, maar dat gebeurde niet. Google liet toen weten dat versie-updates worden gepauzeerd vanwege aanpassingen aan werktijden en -omstandigheden in verband met het nieuwe coronavirus. Chrome 81 zit momenteel in de bètafase en zal daar blijven, totdat Chrome 83 promotie maakt naar het Dev-kanaal, zegt Kersey.

Door het wegvallen van Chrome 82 zal er vermoedelijk meer tijd zitten tussen de komende stabiele releases van Chrome. Dat heeft alleen invloed op het toevoegen van relatief grote features; beveiligingsupdates worden tussendoor toegevoegd met kleinere updates. Kersey verwacht in de komende dagen meer details te kunnen geven over de verwachte release van Chrome 81 en de planning voor Chrome 83.