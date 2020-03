Silverstone brengt budgetbehuizing met meshfrontpaneel uit

Silverstone brengt de Fara R1 uit, een goedkope behuizing die aan de voorkant van een meshpaneel is voorzien. Er is een dichte variant en er is een versie met een zijpaneel van gehard glas. De kast is te koop vanaf zo'n vijftig euro in zwart en wit.

De Silverstone Fara R1 is een atx-behuizing gemaakt van staal en plastic. Het meshpaneel aan de voorkant moet een goede airflow opleveren. Er kunnen drie 120mm- of twee 140mm-ventilators achter worden geplaatst. De behuizing heeft aan de onder- en bovenkant verwijderbare stoffilters.

Silverstone maakt zwarte en witte varianten van de Fara R1. Beide versies zijn met en zonder raam verkrijgbaar. De versie met raam heeft een zijpaneel van gehard glas en is iets duurder. In de kast is plek voor één 3,5"-drive en maximaal vier 2,5"-drives. Er past een videokaart van 322mm in de behuizing en de cpu-koeler mag niet hoger zijn dan 165mm.

Het Duitse ComputerBase meldt dat de behuizing in prijsvergelijkers staat vanaf zo'n 50 euro. Dat is de prijs van de variant met stalen zijpaneel. De versie met raam is in Duitsland te vinden vanaf zo'n 54 euro.