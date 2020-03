Nvidia introduceert dlss 2.0 en belooft meer beeldkwaliteit

Nvidia kondigt een tweede versie aan van zijn deep learning super sampling-techniek. Dlss 2.0 biedt een hogere beeldkwaliteit dan de eerste generatie en de kunstmatige intelligentie hoeft niet langer per game getraind te worden.

Nvidia's dlss-techniek rendert games in een lagere resolutie en vult de ontbrekende details vervolgens aan met behulp van kunstmatige intelligentie. De techniek werkt met de Tensor-cores van Nvidia's RTX-videokaarten. Bij de huidige implementatie moet Nvidia daarvoor per game een algoritme trainen aan de hand van gamebeelden die op een 16k-resolutie zijn gerenderd. Met dlss 2.0 is het niet langer nodig om voor iedere game een nieuw algoritme te trainen.

De tweede iteratie van de upscaletechniek biedt volgens de videokaartenmaker meer beeldkwaliteit met minder artefacten. Nvidia claimt dat het beeld er in sommige gevallen beter uitziet dan bij renderen op een native resolutie. Met dlss 2.0 is het mogelijk om een 1080p-resolutie te kiezen en op te schalen naar 4k. Volgens Nvidia zijn alle resoluties nu beschikbaar op alle RTX-gpu's, doordat de nieuwe dlss-versie beter presteert. Er zijn drie presets voor het gebruik van de techniek: Performance, Balanced en Quality.

Gameontwikkelaars moeten ondersteuning voor de techniek inbouwen; die werkt niet op alle games. In een blog toont Nvidia voorbeelden en video's waarin de twee dlss-generaties met elkaar worden vergeleken aan de hand van Control, MechWarrior 5, Deliver Us To The Moon en Wolfeinsten: Youngblood.