Call of Duty: Warzone krijgt ondersteuning voor Nvidia's DLSS

De makers van Call of Duty: Warzone voegen ondersteuning toe voor Nvidia's deep learning super sampling-techniek aan Call of Duty: Warzone. Bezitters van Nvidia RTX-kaarten kunnen daarmee hogere framerates halen.

DLSS was al beschikbaar in Call of Duty: Black Ops Cold War en deze techniek komt nu ook naar Call of Duty: Warzone, het losstaande battleroyale-onderdeel uit de reeks. In de aankondiging maakt Nvidia niet duidelijk of het gaat om de eerste versie van DLSS of de in maart van vorig jaar geïntroduceerde versie 2.0; deze laatste versie biedt volgens Nvidia een hogere beeldkwaliteit dan de eerste generatie en de kunstmatige intelligentie hoeft niet langer per game getraind te worden.

Er zijn nog meer games die ondersteuning voor DLSS krijgen, waaronder Five Nights At Freddy’s: Security Breach, een game die dit jaar moet uitkomen. Ook de horrorgame The Medium krijgt DLSS als de game op 28 januari uitkomt. Een andere game die ondersteuning voor de techniek krijgt, is Outriders. Dit is een co-op-thirdpersonshooter van ontwikkelaar People Can Fly en uitgever Square Enix, die onlangs werd uitgesteld tot april.

Nvidia's DLSS-techniek rendert games in een lagere resolutie en vult de ontbrekende details vervolgens aan met behulp van kunstmatige intelligentie. De techniek werkt met de Tensor-cores van Nvidia's RTX-videokaarten.