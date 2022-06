Horrorgame The Medium voor Xbox is uitgesteld tot januari 2021

Ontwikkelaar Bloober heeft de game The Medium uitgesteld naar begin volgend jaar. Dat doet de ontwikkelaar vanwege de coronacrisis. De horrorgame zou een van de games worden die nog dit jaar voor de Xbox Series X en S uitkomen.

De ontwikkelaars van het spel schrijven op Twitter dat de game tot 28 januari van volgend jaar wordt uitgesteld. Dat zou komen door de aanhoudende coronacrisis en de bijbehorende maatregelen in thuisland Polen. Ook zou 'het huidige schema van andere games op de markt' meespelen in de beslissing. De makers hebben het niet over nieuwe toevoegingen aan de game, maar willen de extra tijd gebruiken om het spel 'verder op te poetsen'.

The Medium werd in mei van dit jaar aangekondigd als een van de eerste titels die zou uitkomen voor de aankomende nieuwe Xbox. Op de Series X draait die in 4k met 60fps, en maakt de game gebruik van raytracing. The Medium is een psychologische horrorgame die wordt gemaakt door de Poolse uitgever Bloober Team. De game zou aanvankelijk rond de feestdagen uit moeten komen.