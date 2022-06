Onderzoek naar datalek bij Donorregister is pas begin 2021 klaar

Het onderzoek naar het datalek bij het Donorregister van maart wordt op z'n vroegst pas volgend jaar afgerond. Minister van Medische Zorg Tamara van Ark wilde dat onderzoek eigenlijk al in oktober klaar hebben, maar zegt nu dat het 'omvangrijker is dan gedacht'.

Van Ark heeft het over het onderzoek naar een datalek bij het Donorregister uit maart. Toen raakte de overheid twee harde schijven kwijt met daarop de donorkeuzeformulieren van bijna zeven miljoen Nederlanders. Er zijn geen aanwijzingen dat de schijven in verkeerde handen zijn gevallen, maar de minister waarschuwde in mei wel dat de schijven waarschijnlijk niet meer worden teruggevonden.

Minister van Ark stelde daarop een onderzoek in. Dat wordt uitgevoerd door de Audit Dienst Rijk. Dat rapport zou aanvankelijk in oktober worden afgerond, maar van Ark schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat die deadline niet wordt gehaald. Het onderzoek is pas op z'n vroegst half december afgerond. Van Ark stuurt het rapport vervolgens inclusief haar reactie op z'n vroegst pas begin 2021 naar de Tweede Kamer. Ze herhaalt wel dat er nog steeds geen aanwijzingen zijn dat de gegevens misbruikt zijn.

Volgens van Ark is het onderzoek 'omvangrijker dan van tevoren verwacht'. "Zorgvuldige uitvoering van dit onderzoek en de daarbij benodigde afstemming tussen de ADR en CIBG hebben meer tijd gevraagd", schrijft ze. Het CIBG is de overheidsinstantie die het Donorregister beheert.

Ook de resultaten van een aanvullend onderzoek komen later. Het gaat om een onderzoek waarbij de complete informatiebeveiliging van het Donorregister wordt bekeken. Dat werd aangevraagd door D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Het onderzoek zou eind dit jaar moeten zijn afgerond, maar dat wordt pas in het voorjaar van 2021. Die vertraging komt door de vertraging van het eerste onderzoek.