Overheid raakt hdd's met 6,9 miljoen gegevens uit Donorregister kwijt

De overheid is twee harde schijven kwijtgeraakt met daarop de donorkeuzeformulieren van 6,9 miljoen Nederlanders. Het gaat om namen, adressen en geboortedatums, maar ook om burgerservicenummers en donorkeuzes. De schijven waren waarschijnlijk niet beveiligd.

Dat schrijft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Hij informeert de Kamer daarmee over een brief van de CIBG, het uitvoeringsorgaan van het ministerie dat het Nederlandse donorregister beheert. In de brief schrijft het CIBG dat het twee externe harde schijven is kwijtgeraakt.

Dat ontdekte de instantie toen deze het papieren archief van het Donorregister aan het vernietigen was. Het zou gaan om twee harde schijven waarop kopieën van back-ups waren opgeslagen. Die waren in een kluis geplaatst, maar bevinden zich daar niet meer. Op de schijven staat 'een kopie van de gedigitaliseerde bestanden van 6,9 miljoen donorkeuzeformulieren'. Het gaat om gegevens van Nederlanders die zich tussen februari 1998 en juni 2010 hebben geregistreerd in het Donorregister. De schijven zijn niet versleuteld, bevestigt het CIBG. Op de schijven stonden voor- en achternamen, geslachten, geboortedatums, toenmalige adresgegevens, toenmalige donorkeuzes, handtekeningen en burgerservicenummers.

De schijven werden aangemaakt toen het CIBG in 2011 met een digitaliseringsproject startte. Daarbij werden de papieren keuzes vervangen door digitale. "Ik moet tot de conclusie komen dat het beheer op deze vermiste externe harde schijven door de jaren heen nalatig is geweest. De aanwezige beveiligingsprotocollen en (werk)instructies zijn onvoldoende nageleefd", schrijft het CIBG aan minister De Jonge. Het CIBG schrijft ook dat de kans op identiteitsfraude laag is. Op de formulieren zouden geen 'bijzondere persoonsgegevens' staan zoals die in de AVG staan opgetekend. Dat zijn persoonsgegevens die veel kunnen zeggen over een persoon, zoals diens religieuze voorkeur of medische aandoening.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de gegevens actief misbruikt zijn of in verkeerde handen zijn gevallen. Het CIBG schrijft ook dat de donorkeuzes gewoon geregistreerd blijven staan in het systeem. De instantie heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook start de instantie een intern onderzoek en scherpt het de beveiligingsprotocollen aan.