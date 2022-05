Fraudehelpdesk: identiteitsfraude was meest voorkomende fraudevorm in 2020

Volgens de Nederlandse Fraudehelpdesk was identiteitsfraude de meest voorkomende fraudevorm in 2020. Vooral de WhatsApp-hulpvraagfraude kwam veel voor. De totale schade door alle fraudevormen bedroeg 41 miljoen euro. Dat was 26 miljoen euro in 2019.

De Fraudehelpdesk ontving vorig jaar ongeveer 350.000 meldingen. Het gaat om telefonische meldingen, meldingen via een online formulier en een geautomatiseerde valse e-mail-check. Volgens de instantie viel het op dat criminelen steeds vaker vooraf persoonsgegevens ontfutselen om daarmee zich voor te kunnen doen als een ander. Die methodiek wordt gebruikt voor de zogenaamde WhatsApp-hulpvraagfraude.

In de top drie van fraudemeldingen staat identiteitsfraude bovenaan. Cybercrime staat op een tweede plek en handelsplaats-/webwinkelfraude komt op de derde plaats. Daadwerkelijke slachtoffers kwamen het meeste voor bij fraude bij handelsplaatsen en webwinkels, identiteitsfraude staat in dat lijstje op de tweede plek.

De grootste schadebedragen komen voor in de categorie beleggingsfraude. Identiteitsfraude staat hierbij op de tweede plek, maar het gaat dan om fraude rondom rechtspersonen, waarbij bijvoorbeeld bedrijfsnamen misbruikt worden.

Eind vorig jaar zei de Fraudehelpdesk al dat het aantal meldingen van WhatsApp-fraude bijna was verviervoudigd. Met name 55-plussers trappen in de fraudepogingen, blijkt uit cijfers van de instantie. Halverwege vorig jaar kwam naar buiten dat callcentermedewerkers persoonsgegevens verkopen, die oplichters gebruiken voor WhatsApp-fraude.

Maandag bracht RTL Nieuws naar buiten dat persoonsgegevens waaronder bsn's van miljoenen Nederlanders die in twee coronasystemen van de GGD staan worden verhandeld. Dergelijke gegevens zijn waardevol omdat ze gebruikt kunnen worden voor identiteitsfraude.