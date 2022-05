Aantal meldingen WhatsApp-fraude is bijna verviervoudigd in Nederland

De Fraudehelpdesk heeft dit jaar al bijna vier keer meer meldingen van fraude via WhatsApp ontvangen dan vorig jaar. In 242 van de gemelde 9605 gevallen slaagden criminelen er in het hele WhatsApp-account over te nemen.

Op 1 oktober had de Fraudehelpdesk 9605 meldingen van pogingen tot fraude via WhatsApp ontvangen, wat dus bijna een verviervoudiging tegenover heel 2019 is. In 1154 gevallen ging het daadwerkelijk om slachtoffers van fraude. Met name 55-plussers trappen in de fraudepogingen, blijkt uit de cijfers van de instantie, waar AD over bericht.

Bij 242 meldingen betrof het slachtoffers die hun WhatsApp-account overgenomen zagen worden door de fraudeurs. Daarbij doen de criminelen alsof ze een account overzetten naar een nieuw nummer en weten de verificatiecode af te vangen. In veel gevallen van WhatsApp-fraude gaat het om vriend-in-nood-fraude, waarbij fraudeurs zich voordoen als een vriend of familielid, die dan net een nieuw nummer zou hebben en geld nodig heeft.

Volgens Marloes Kolthof van de Fraudehelpdesk nemen sommige oplichters eerst de stem op van de persoon wiens identiteit ze willen imiteren om vertrouwen van het slachtoffer te wekken: "Mocht een slachtoffer wantrouwend zijn en het zogenaamde nieuwe nummer opbellen, hoort die persoon zijn eigen zoon of dochter zeggen: 'Hallo, met wie spreek ik?'"