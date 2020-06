Aantal 'vriend-in-nood'-fraudemeldingen stijgt sterk door coronacrisis

Het aantal meldingen van online fraude en phishing is door de coronacrisis sterk gestegen. Zowel bij banken en de Fraudehelpdesk als bij de politie kwamen veel meer meldingen binnen. Het gaat met name om ouderen en vrouwen, die vaak slachtoffer worden van de 'vriend-in-nood'-oplichting.

De cijfers zijn afkomstig van de Betaalvereniging Nederland, de Fraudehelpdesk en de politie. Die registreerden allemaal meer meldingen van fraude. De Betaalvereniging zegt dat er in maart, april en mei van dit jaar drie keer zoveel meldingen van mogelijke oplichting kwamen dan in voorgaande periodes. In mei zouden banken zo'n 70 meldingen per dag van oplichtingspogingen krijgen.

Het aantal meldingen stijgt ook explosief bij de Fraudehelpdesk. Die kreeg in de eerste vier maanden van het jaar meer meldingen dan in heel 2019. De politie zag het aantal aangiftes van online fraude stijgen van 300 naar 700 per week. Daarbij speelt wel mee dat de politie sinds begin mei online aangifte van WhatsApp-fraude mogelijk maakt.

De instanties zien vooral een stijging van 'vriend-in-nood'-oplichting. Daarbij doen criminelen zich via WhatsApp voor als vrienden of familie in nood, die accuut geld nodig zouden moeten hebben. Met een link naar een valse betaalpagina stelen ze vervolgens de bankgegevens van het slachtoffer en kunnen zo een rekening plunderen. Voor de fraude zoeken de oplichters vaak persoonlijke informatie op sociale media op, waardoor ze authentieker overkomen en meer kans op succes hebben.

Met name ouderen worden door die vorm van fraude getroffen. De meeste slachtoffers zijn ouder dan 50 jaar. Volgens de instanties is acht op de tien slachtoffers een vrouw. De fraude zou met name zijn gestegen sinds de uitbraak van de coronacrisis. "Vooral sinds we sociale media als gevolg van de corona-lockdown veel intensiever gebruiken om met vrienden en familie in contact te blijven, slaan oplichters grootschalig toe", schrijven de instanties in een persbericht. Opvallend is dat de Fraudehelpdesk aan het begin van de crisis nog geen grote toename van meldingen zag.

De instanties waarschuwen potentiële slachtoffers op hun hoede te zijn voor de fraude, en om in een dergelijke situatie altijd persoonlijk of via een videoverbinding contact te leggen met de 'vriend in nood'.