Inspectie SZW waarschuwt voor phishingmail met malwarebijlage

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarschuwt voor spamberichten die uit naam van de dienst worden verstuurd. De phishingmail ziet eruit als een waarschuwing over een onderzoek. In de bijlage zit een Excel-bestand met malware erin.

De e-mail wordt verstuurd uit naam van de SZW naar wat een grote groep ontvangers lijkt, en is in relatief goed Nederlands geschreven. Het onderwerp van het bericht is 'Tweede kennisgeving - onderzoek is gestart'. De e-mail pretendeert afkomstig te zijn van de inspectiedienst en stelt dat er een onderzoek wordt ingesteld naar 'het bedrijf van de ontvanger'.

Het onderzoek zou zich richten op 'een schending van het arbeidsrecht tijdens een crisisperiode'. De gebruiker kan de exacte klacht en de contactgegevens van de klager zogenaamd zien als hij de bijlage opent. In de bijlage van de mail zit een Excel-bestand dat vraagt macro's in te schakelen. Wie dat doet krijgt malware op zijn pc.

Het is niet zeker om wat voor malware het precies gaat. Volgens VirusTotal gaat het om een trojan die andere soorten malware van internet downloadt.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen de e-mail hebben ontvangen. De Inspectie SZW waarschuwt ontvangers die niet te openen.