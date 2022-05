SIDN: grote stijging van aantal phishingwebsites met .nl-domein

Er zijn in de eerste maanden van 2020 bijna vijf keer zoveel phishingdomeinen met een Nederlands domein gedetecteerd ten opzichte van de maanden daarvoor. Het SIDN ziet een grote stijging, terwijl andere cybercrimedomeinen juist dalen.

In het eerste kwartaal van 2020 detecteerde de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland 5493 .nl-domeinen waarop een phishing-domein werd gehost. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat er nog 705, blijkt uit het jaarlijkse transparantierapport van de beheerder van het tld.

In het laatste kwartaal van vorig jaar detecteerde het SIDN 943 Nederlandse phishingwebsites. Andere stijgingen in Nederlandse cybercrimedomeinen zijn websites met een web shell en webshops met skimmingmalware. Die zijn met respectievelijk 210 en 146 meldingen echter een aanzienlijk minder groot probleem.

Het SIDN telt in de berekeningen websites mee die het offline laat halen door registrars. De stichting laat registrars en hosters zelf onderzoek doen en de sites bij misbruik uit de lucht halen. Als de registrar niet reageert wordt de site na een tijdje vanzelf uit de .nl-zone gehaald.

Het SIDN geeft geen verklaring voor de grote stijging. Onlangs bleek dat sinds de uitbraak van de coronacrisis het aantal fraudemeldingen sterk steeg, maar dat begon pas in maart toen de lockdown in Nederland begon. In het eerste kwartaal van het jaar was het coronavirus een minder urgent probleem, waar ook cybercriminelen nog amper op inspeelden.

Het aantal notice and takedown-verzoeken dat het SIDN in Q1 van 2020 kreeg verdubbelde van zeven in het vierde kwartaal van 2019 naar veertien. Eerder deze maand behaalde de stichting de mijlpaal van zes miljoen .nl-domeinnamen.