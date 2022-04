Topleveldomein .club werkt weer na een paar uur lang offline te zijn geweest

Het .club-tld is een paar uur lang volledig offline geweest. Geen enkele van de meer dan een miljoen sites met deze domeinnaam kon bezocht worden. Wat het probleem heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Inmiddels is het tld weer bereikbaar.

Wanneer een site met een .club-domeinnaam geopend werd, verscheen er een Nxdomain-foutmelding. Dat werd door meerdere bronnen bevestigd, waaronder Cloudflare. Het bedrijf zegt een 'probleem met de naamomzetting' in het upstream-registry te hebben geïdentificeerd. Het komt niet vaak voor dat hele topleveldomeinen uit de lucht zijn. Na tweeënhalf uur zei Namecheap dat het de oplossing had gevonden en dat het domein weer te bezoeken is.

Wat het probleem precies heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Het .club-tld werd eerder dit jaar overgenomen door GoDaddy, samen met nog 19 andere topleveldomeinen. Een daarvan was de domeinnaam voor een grote bank, .hsbc, die net als .club 2.5 uur uit de lucht was. Volgens domeinnieuwssite Domainincite zou die overname een oorzaak van het probleem kunnen zijn. De site meldt verder dat het leek te gaan om een dns-probleem, aangezien de name servers van het tld allemaal niet reageerden, en ze ook allemaal dezelfde IPv4- en IPv6-adressen gebruiken.