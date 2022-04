EvLeaks toont afbeelding van onaangekondigde draadloze Pixel 6-lader

Smartphoneleaker Evan Blass heeft afbeeldingen gedeeld waarin een nieuwe draadloze lader te zien is die samen met de Pixel 6-smartphone geïntroduceerd zou kunnen worden. Afgaande op eerdere geruchten zou deze lader 23W-snelladen ondersteunen en beschikken over ventilatie.

Evan Blass deelde de afbeeldingen via Twitter en daarop is onder andere de draadloze lader voor Pixel 6-toestellen te zien. XDA merkte in april van dit jaar al verwijzingen op naar de lader en dat in de derde developer preview van Android 12.

Daarin trof men sporen aan van een draadloze lader met ingebouwde ventilatie. Er werd een referentie gevonden naar een fan mode waar ook de parameters minimum toerental, maximum toerental en huidig toerental werden vermeld. Afgaande op de uitgelekte beelden kunnen deze parameters verwijzen naar een performance mode en een quiet mode van de draadloze lader in combinatie met de Pixel 6. Deze twee modi worden op de uitgelekte afbeeldingen onderaan het scherm getoond terwijl het Pixel 6-toestel aan het laden is.

Op één van de afbeeldingen wordt overigens ook gezichtsherkenning vermeld. Dat doet vermoeden dat de Pixel 6 beschikt over gezichtsherkennigssoftware die naast een vingerafdrukscanner de toegang tot de telefoon moet beveiligen.

Google houdt op dinsdag 19 oktober om 19.00 uur Nederlandse tijd een online evenement onder de naam Pixel Fall Launch. Het evenement is vooraf opgenomen en zal dan live te zien zijn via een toegewijde website. Op basis van een preview van The Verge weten we alvast dat de Pixel 6 een 6,4"-scherm met full-hd+-resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz krijgt. De Google Pixel 6 Pro heeft een 6,7"-scherm met qhd+-resolutie en een 120Hz-refreshrate.

De prijs is nog niet officieel bekendgemaakt, al meldt Saturn in Duitsland dat de Pixel 6 649 euro gaat kosten. De winkelketen opent pre-orders vanaf 19 oktober, wat overeenkomt met de beweringen van Jon Prosser. Deze Amerikaanse leaker beweerde op basis van anonieme bronnen dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro vanaf 19 oktober vooruit te bestellen zouden zijn. Volgens Prosser is de uiteindelijke releasedatum van de Pixel 6-serie 28 oktober.