Google houdt op 19 oktober onthullingsevenement voor Pixel 6 en Pixel 6 Pro

Google houdt op dinsdag 19 oktober om 19.00 uur Nederlandse tijd een online evenement onder de naam Pixel Fall Launch. Het bedrijf maakte eerder bekend dat de Pixel 6-serie dan centraal staat.

Het aankondigingsevenement is vooraf opgenomen en zal op 19 oktober live via een toegewijde website uitgezonden worden. Google onthult dan meer details over de aankomende Pixel 6 en Pixel 6 Pro, onder meer over de custom Tensor-soc.

De Pixel 6-serie krijgt voor het eerst een speciaal door Google ontworpen chipset inclusief een toegewijde Titan M2-beveiligingschip. De soc zou een combinatie van door Google ontwikkelde componenten en onder een licentie afgenomen onderdelen gebruiken. Op basis van een preview van The Verge weten we daarnaast dat de Pixel 6 een 6,4"-scherm met full-hd+-resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz krijgt. De Google Pixel 6 Pro heeft een 6,7"-scherm met qhd+-resolutie en een 120Hz-refreshrate.

De doorgaans goed geïnformeerde journalist Jon Prosser beweerde op basis van anonieme bronnen begin september dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro vanaf 19 oktober vooruit te bestellen zouden zijn. Dat is met de huidige aankondiging van Google zo goed als bevestigd, aangezien smartphones vaker op de dag van de onthulling te bestellen zijn. Volgens Prosser is de uiteindelijke releasedatum van de Pixel 6-serie op 28 oktober.