Google kondigt evenement aan voor introductie Pixel-producten op 4 oktober

Google heeft aangekondigd dat het nieuwe Pixel-producten gaat aankondigen op een eigen evenement op 4 oktober.

Google Pixel 8 Pro

Het gaat vrijwel zeker om de Pixel 8-telefoons. Google bevestigt dat min of meer door in de aankondiging te zetten: 'The w8 is almost over'. Google heeft daar een filmpje bij gedaan van een Pixel en een iPhone die praten met een komkommerschijfje over hun camera's heen. Het evenement vindt plaats op woensdag 4 oktober. Afgelopen jaren vonden Googles hardware-aankondigingen telkens plaats rond die datum.