Google toont met Pixelbook eerste 2-in-1

Google heeft de Pixelbook gepresenteerd. Deze eerste 2-in-1 heeft een 12,3"-scherm en draait op Chrome OS. Het ontwerp is afgeleid van dat van de Pixel-telefoons van de zoekgigant.

De Pixelbook is de eerste laptop met Google Assistant in de software. Assistant ondersteunt ook aantekeningen met de Pixelbook Pen, de stylus die bij de laptop hoort. Bij het omcirkelen van een afbeelding of woord zoekt Assistant naar relevante links. In de software zit bovendien een functie om de hotspot van een Pixel-telefoon aan te zetten als hij geen wifi-verbinding heeft.

De Pixelbook is 10mm dik en weegt een kilogram. Er komen varianten met Intel Core i5- en i7-processors, hoewel Google tijdens het eigen evenement niet noemde welke processors dat precies zijn. Er komen varianten met geheugen tot maximaal 16GB, terwijl de opslag een ssd van maximaal 512GB is. Laden gaat via een usb-c-lader, die werkt usb-pd .

De Pixelbook kost vanaf 999 dollar, terwijl de Pen een extra 99 dollar kost. Hij komt niet naar de Benelux. Google brengt het apparaat uit op 31 oktober.