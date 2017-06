Door Bauke Schievink, zondag 4 juni 2017 12:05, 20 reacties • Feedback

Google lijkt van plan te zijn om Chrome OS ondersteuning te geven voor instant tethering, een manier om de internetverbinding van een mobiel apparaat gemakkelijk te delen. De functionaliteit was voorheen alleen beschikbaar voor Pixel- en Nexus-apparaten.

De nieuwe functionaliteit is door Google niet groots aangekondigd, maar het blog Chrome Story ontdekte dat een vroege ontwikkelaarsversie van Chrome OS in het Canary-kanaal ondersteuning biedt voor instant tethering. Hiervoor moet een flag worden aangezet via chrome://flags met de naam enable-tether. Na opnieuw opstarten van de Chromebook is de functie dan te zien.

Vervolgens is het mogelijk om automatisch de internetverbinding van een ander apparaat te gebruiken. Dat kan echter alleen bij apparaten die eveneens ondersteuning hebben voor instant tethering, en momenteel zijn dat alleen Googles Pixel- en Nexus-toestellen.

Begin dit jaar bracht Google de feature uit. Om instant tethering te gebruiken moeten alle apparaten die de internetverbinding willen delen ingelogd zijn op hetzelfde Google-account. Vervolgens wordt er een privé-wifi-netwerk opgezet met een host-apparaat. Vooralsnog kunnen alleen de Nexus 5X, 6, 6P en de Pixel en Pixel XL fungeren als host.

Foto via 9To5Google.