Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 februari 2017 11:02

Instant Tethering, de toepassing binnen Android die het makkelijker moet maken om een mobiele dataverbinding te delen met andere apparaten, is nu officieel beschikbaar. De functie vereist een Nexus 5X, 6, 6P of een Pixel of Pixel XL.

Met de functionaliteit kunnen gebruikers gemakkelijk een mobiele dataverbinding via tethering delen met andere apparaten die zijn ingelogd op hetzelfde Google-account. Er wordt dan een private wifi-hotspot opgezet en de gegevens hiervan worden via bluetooth uitgewisseld tussen de betrokken apparaten. Ook wordt de wifi-functie juist in- of uitgeschakeld afhankelijk van of het apparaat de rol van gateway of client vervult. Tot slot houdt het besturingssysteem bij wanneer de client daadwerkelijk in gebruik is. Op momenten wanneer dat niet zo is, wordt de tether ook automatisch verbroken. Wordt de client weer in gebruik genomen, dan wordt deze weer tot stand gebracht zonder dat daar extra handelingen voor nodig zijn.

Hoewel alleen de Nexus 5X, 6, 6P en de Pixel en Pixel XL kunnen dienen als host, zijn er iets meer apparaten die kunnen functioneren als client. Dat zijn naast de reeds genoemde apparaten de Pixel C- en Nexus 9-tablet. Om als host te dienen, moet een apparaat op Android 7.1.1 draaien, maar een client moet minimaal op Android 6.0 draaien.

Instant Tethering stak in januari de kop op toen de functie voor een kleine groep gebruikers beschikbaar werd gemaakt. De functionaliteit werd toen niet officieel aangekondigd of uitgelegd, dus het was nog gissen naar het precieze lot van de functie. Instant Tethering wordt nu wel officieel geïntroduceerd aan de Androidgemeenschap, via een forumpost.