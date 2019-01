Instant Tethering van Chrome OS komt ook naar andere smartphones dan Pixels

Googles Instant Tethering wordt geïntroduceerd op andere telefoons dan die van Google zelf. Gebruikers zien de functie verschijnen op telefoons van OnePlus en Samsung. Met Instant Tethering wordt wanneer nodig automatisch een hotspot opgezet voor een nabij apparaat.

Android Police maakt melding van de komst van de functie, op basis van diverse rapporten van gebruikers. Google heeft zelf niets officieel bekendgemaakt. Het lijkt er wel op dat gebruikers op dit moment nog de flag chrome://flags/#instant-tethering in Chrome OS moeten inschakelen voordat de functie werkt. Misschien moeten gebruikers zelfs op het Beta of Dev-kanaal zitten. Daarna moeten ze hun telefoon toevoegen aan de apparatenlijst voor Instant Tethering. Vereisten zijn Chrome OS 70 en Android 7.1.

De functie begon in 2017 bij de Nexus 5X en nieuwere Google-telefoons, en de Pixel C en Nexus 9-tablet. Aanvankelijk was het dus voornamelijk een uitkomst voor Google-tablets. Later kreeg ook Chrome OS de mogelijkheid om als client gebruik te maken van Instant Tethering, maar de voorwaarde dat de gateway een Google-apparaat is, bleef tot nu toe gelden.