Door Bauke Schievink, zaterdag 21 januari 2017 10:18, 5 reacties

Google heeft de tetheringfunctionaliteit in Android uitgebreid, waardoor het gemakkelijker moet worden om de internetverbinding te delen. Het wordt daarbij mogelijk om automatisch de verbinding te delen tussen apparaten die ingelogd zijn op hetzelfde Google-account.

De nieuwe functionaliteit lijkt langzaam te worden uitgerold en is nog niet voor iedereen beschikbaar, zo meldt Android Police. Het lijkt erop dat Google de uitbreiding voor tethering introduceert bij versie 10.2 van Google Play Services, maar dat vooralsnog alleen Nexus- en Pixel-apparaten toegang krijgen. Bovendien moeten deze apparaten voorzien zijn van Android-versie 7.1.1.

Gebruikers die het zogenaamde Instant Tethering aanzetten in de instellingen hoeven verder niets te doen om hun internetverbinding te delen met andere apparaten, op voorwaarde dat hetzelfde Google-account is ingelogd. Wanneer een van de apparaten de internetverbinding verliest wordt er een bericht getoond met de vraag of er verbinding gemaakt moet worden via een ander apparaat.

Google heeft de internetdeeldienst niet groots aangekondigd, en daarom is het nog gissen wanneer de functionaliteit bij iedereen beschikbaar is. Android Police denkt dat Google bezig is met een test, en dat het daarom vooralsnog om een kleine uitrol gaat.