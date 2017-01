Door Arnoud Wokke, donderdag 19 januari 2017 14:25, 42 reacties • Feedback

Samsung heeft bekendgemaakt welke smartphones en tablets in de eerste helft van 2017 de update krijgen naar Android Nougat. Daarbij gaat het onder meer om de hele Galaxy S6-serie, de Galaxy Note 5 en enkele tablets.

Het gaat daarbij vooral om apparaten uit 2015 en 2016. Er staan vooralsnog geen smartphones en tablets die verschenen in 2014 op de lijst. Samsung hanteert een softwareondersteuning van twee jaar en daarna hoeven gebruikers in principe niet meer op updates te rekenen.

Naast de high-end apparaten noemt Samsung een Galaxy A3. Daarbij gaat het vermoedelijk om het model van 2017, dat volgende maand verschijnt met Android 6.0.1 aan boord. Samsung noemt de A5 daarbij niet. Vermoedelijk verwacht het betere verkopen van het kleinere model en maakt daarom eerst de update voor deze telefoon. De Zuid-Koreaanse smartphonemaker begon onlangs met het aanbieden van de update voor de Galaxy S7 en S7 edge.

De fabrikant zegt dat het gaat om een lijst van apparaten die de update voor eind juni krijgen. Het is niet uit te sluiten dat Samsung in een later stadium updates gaat maken voor meer apparaten. De kans dat het daarbij gaat om voormalige high-end modellen als de Galaxy S5-serie of Note 4 is klein, omdat die dan al drie jaar oud zijn.