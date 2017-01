Door Olaf van Miltenburg, donderdag 19 januari 2017 14:26, 56 reacties • Feedback

TransIP maakt zijn Stack-dienst voor online opslag ook in BelgiŽ beschikbaar. Net als in Nederland komen gebruikers in aanmerking voor 1TB gratis opslag. De aanbieder slaat de gegevens op in zijn datacenter in Amsterdam.

Belgen die de opslaghoeveelheid van 1TB willen, kunnen hiervoor op de site van TransIP een uitnodiging voor aanvragen, meldt het bedrijf. TransIP volgt daarmee de strategie waarmee het in Nederland in 2015 de markt betrad met Stack.

Met het aanbod hoopt het bedrijf gebruikers te interesseren voor zijn betaalde aanbod. Voor 10 euro per maand exclusief btw kunnen Stack-klanten 2TB krijgen en voor 50 euro per maand exclusief btw bedraagt het opslagvolume 10TB.

TransIP probeert zich ook te onderscheiden op het gebied van privacy door erop te wijzen dat de gegevens in Europa opgeslagen worden, waardoor de Europese privacywetgeving van toepassing is. In een datacenter in Amsterdam staat de data versleuteld opgeslagen op basis van 256bit-aes.